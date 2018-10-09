Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 359,02 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,51 azalarak 120 milyon 697 bin 485 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 359,02 lira, en düşük saat 03.00'te 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317,83 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 323,61 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358,35 lira, en düşük 248,99 liradan işlem gördü.