Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 362,36 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,26 azalarak 123 milyon 619 bin 558 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 362,36 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 325,68 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 331,35 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 364,85 lira, en düşük 224,99 liradan işlem gördü.