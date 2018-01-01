Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 205,78 lira, en düşük 109,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 55,6 artarak, 70 milyon 18 bin 863 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 205,78 lira, en düşük saat 02.00'de 109,01 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 175,88 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 177,65 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 207,60 liradan, en düşük 85 liradan işlem gördü.



