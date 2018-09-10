Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 363,47 lira, en düşük 229,99 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,33 azalarak 142 milyon 800 bin 92 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 363,47 lira, en düşük saat 07.00'de 229,99 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 336,81 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 340,33 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 366,61 lira, en düşük 201,02 liradan işlem gördü.