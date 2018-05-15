Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,43 lira, en düşük 114,84 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,96 azalarak 74 milyon 870 bin 565 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 215,43 lira, en düşük saat 05.00'te 114,84 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 180,36 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 181 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 219,99 lira, en düşük 100,01 liradan işlem gördü.