Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 216 lira, en düşük 125,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,90 artarak 81 milyon 168 bin 229 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 216 lira, en düşük saat 15.00'te 125,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 180,07 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 180,56 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 185 lira, en düşük 125 lira liradan işlem gördü.