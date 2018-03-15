Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,32 lira, en düşük 119 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,29 azalarak 62 milyon 533 bin 437 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 215,32 lira, en düşük saat 18.00'de 119 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 155,27 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 156,90 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 205,08 lira, en düşük 79,99 liradan işlem gördü.