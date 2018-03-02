Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 204,79 lira, en düşük 99,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,17 azalarak 63 milyon 373 bin 4 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 204,79 lira, en düşük saat 03.00,04.00 ve 05.00'te 99,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 150,91 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 152,30 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 216,18 lira, en düşük 109,99 liradan işlem gördü.