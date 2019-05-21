Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 20 kuruş, en düşük 5 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,6 azalarak 88 milyon 931 bin 964 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 307 lira 20 kuruş, en düşük saat 06.00'da 5 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 222 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 228 lira 28 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 302 lira 27 kuruştan işlem gördü.



