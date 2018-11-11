Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 56 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 566 bin 476 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 7 milyon 271 bin 767 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 56 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 836 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyat bin 548 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise bin 458 lira 45 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 122 milyon 664 bin 300 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 95 bin 643 metreküp olarak kayıtlara geçti.



