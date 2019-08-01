Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 431 lira 60 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 320 bin 136 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 344 bin 413 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında aynı gün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı da bin 431 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 812 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 474 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise bin 388 lira 65 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 123 milyon 333 bin 260 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 753 bin 156 metreküp olarak kayıtlara geçti.



