Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 491 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 464 bin 941 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 847 bin 113 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 491 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 311 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 535 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise bin 446 lira 27 kuruş olarak açıklandı.Türkiye'ye dün 97 milyon102 bin 60 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 96 milyon 622 bin 854 metreküp olarak kayıtlara geçti.