Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 499 bin 962 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 4 milyon 410 bin 982 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 157 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 511 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise bin 423 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 183 milyon 925 bin 942 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 182 milyon 252 bin 12 metreküp olarak kayıtlara geçti.



