Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 83 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 204 bin 524 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 3 milyon 871 bin 372 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 83 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 242 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 494 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise bin 407 lira 31 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 180 milyon 249 bin 319 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 179 milyon 352 bin 837 metreküp olarak kayıtlara geçti.



