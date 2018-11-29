Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 72 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 407 bin 881 lira oldu. Bu rakam, salı günü 13 milyon 464 bin 746 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 72 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 777 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 517 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise bin 425 lira 75 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 185 milyon 66 bin 759 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 180 milyon 623 bin 221 metreküp olarak kayıtlara geçti.