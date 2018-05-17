Sporun geleceği Sportup 2018'de konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Sporu ileriye taşıyacak, ufuk açıcı fikirler, projeler ve girişimlerin buluştuğu Sportup Konferansı, 23 Mayıs'ta Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, ikinci yılında Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Kampüs’te düzenlenecek. Yerli ve yabancı konuk ve konuşmacıların katılacağı etkinlik, bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da katkılarıyla daha geniş bir etkiye ulaşacak.



Sporda yaşanan dijital dönüşümü takip etmeyi ve bu alandaki iş fırsatlarını aktif kullanmayı amaçlayan girişimciler, yatırımcılar, marka yöneticileri, sporcular, kulüp ve federasyon temsilcileri, konferansta yerini alacak.

Gün boyunca Türkiye ve Avrupa'dan uzman konuşmacılar ile spor, pazarlama ve start up dünyası bir araya gelerek bu alandaki iş ve proje fırsatlarını tartışacak.

Konferansta, Avrupa spor inovasyon ve start up ekosistemi, spor ve medyada dijital spor iletişimi, spor pazarlaması ve sponsorluklarda yenilikçi yaklaşımlar, sporda veri kullanımı ve analizi, spor yönetiminde dijital dönüşümün etkileri, bir girişimcilik ve yatırım alanı olarak spor endüstrisinde fırsatlar, spor start up'larının yatırımcı sunumları gibi konular ele alınacak.