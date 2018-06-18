Sosyal sorumluluk projeleri tek çatı altında

ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Sosyal Sorumluluk Platformu (SSP), vatandaşların ya da sivil toplum kuruluşlarının proje destekçilerini bir çatı altında buluşturuyor.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından organize edilen söz konusu platform, tek başına bir vatandaşın ya da sivil toplum kuruluşlarının proje destekçilerini bir çatı altında buluşturuyor. "El Ver Ankara" sloganıyla Ankara'nın sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi hedefleyen platform, kent için sosyal faydalı fikirleri olanların veya sivil toplum kuruluşlarının "fon bulma" arayışında da rol üstleniyor.

Projesi hazır olup fon bulma gayreti içinde olanlarla toplumsal duyarlılığı bulunan kurumları ve bireyleri bir anlamda eşleştiren platform, eşit toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaya yönelik projelerin hayata geçme olasılığını artırırken, sosyal sermayenin güçlenmesine de katkıda bulunuyor.

Terör mağdurları, gaziler ve şehit yakınları, engelliler, hastalar ve aileleri, kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, göçle gelenler, işsizler, yoksullar, kırsal ve kentsel gelişim ve çevre başlıklarında proje fikirleri www.sosyalsorumluluk.org.tr adresinden yayınlatılabiliyor. Öte yandan söz konusu adreste, "Gönüllü Ol", "Destekçi Ol" ve "Bağış Yap" şeklinde başvuru butonları da bulunuyor. Bu sayede, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla bireysel bağışçılar ve gönüllüler de projelere katkıda bulunabiliyor.