Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Uğurlama Töreni

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sosyal kooperatiflerin, imkanı, fırsatı az olan grupların çalışma hayatına entegrasyonunun sağlanması gibi toplumsal sorunlara çözümler üretmeyi hedeflediğini belirterek, "İki hafta boyunca şehirlerimize uğrayacak bu tren, dezavantajlı insanlarımızla o şehrin aydınlarını, ileri gelenlerini, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerini bir araya getirerek umut tohumlarını toprakla buluşturacaktır." dedi.

Bakan Turhan, Ankara Gar'da düzenlenen Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'nin Uğurlanması Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkede bir yandan cumhuriyeti yeni bir yönetim sistemiyle tahkim ederek daha fazla üretmenin, kalkınmanın mücadelesini verirken, diğer yandan küresel oyunları bozarak bölgeye huzur, istikrar ve refah kazandırma çabasında olduklarını söyledi.

Dünyanın içinde bulunduğu süreç dikkate alındığında, yarınların bugünlerden daha iyi olacağı konusunda çoğu kimsenin pek iyimser olmadığını ifade eden Turhan, bu durumda millet olarak yapılması gerekenin, safları sıklaştırmak ve çok çalışmak olduğunu dile getirdi.

Turhan, devlet olarak da millet olarak da güçlü, kudretli durmak zorunda olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada başka türlü var olamayız, yol alamayız. Ayrıca farklı coğrafyalarda yaşayıp da gönlü bizimle olan milyonlar var, onlara karşı sorumluluklarımızı da güçlü ve kudretli olmadan yerine getiremeyiz. O nedenle bir tarağın dişleri gibi safları sıklaştırmak, her bir ferdimizi kucaklamak ve çok çalışmak zorundayız. Elbette safları sıklaştırmanın da pek çok yolu ve yöntemi var. Bugün burada toplanılmasına vesile olan sosyal kooperatifçilik de bunlardan biridir."

Sosyal kooperatiflerin özellikle imkanı, fırsatı az olan grupların çalışma hayatına entegrasyonunun sağlanması gibi toplumsal sorunlara çözümler üretmeyi hedeflendiğine dikkati çeken Turhan, konu, bu gruplar olunca hassasiyetin bir yerine bin arttığını kaydetti.

Turhan, kendileri için aslolanın insan olduğuna işaret ederek, "Dili, inancı, cinsi, yaşı, sosyal statüsü, engel durumu ne olursa olsun, aslolan insanımızdır, milletimizdir. Bu bilinç, bizi biz yapan değerlerin başında gelmektedir." diye konuştu.

Millet olarak her bir ferde her daim bu bilinçle bakmak ve daha fazla sahiplenmek durumunda olduklarını belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Bugün buradan hareket edecek treni de işte bu bilincin bir nişanesi olarak görmemiz gerekir. İki hafta boyunca şehirlerimize uğrayacak bu tren, dezavantajlı insanlarımızla o şehrin aydınlarını, ileri gelenlerini, STK temsilcilerini bir araya getirerek umut tohumlarını toprakla buluşturacaktır. Bölgesel kalkınma ve farklılıkların en aza indirilmesi, geri kalmışlığın, yoksulluğun, gelir dağılımındaki adaletsizliğin ortadan kalkması ancak daha çok insana ve ülkeye ulaşmakla mümkün olur. Demiryolu bu vasıtalardan biridir ve ülkemizin her bir yanını modern demiryolu ağlarıyla örmek için gece gündüz çalışıyoruz."