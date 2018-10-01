Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Uğurlama Töreni

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ailelere tek tek ulaşarak engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik sosyal risk unsurlarını tespit ettiklerini belirterek, "Böylece sahadan elde edilen verilerle sosyal risk haritaları oluşturuyoruz." dedi.

Selçuk, Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'nin uğurlanması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projelerinin sosyal devlet olmanın bir gereği olduğunu söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde sosyal yardımlar alanında yürüttükleri hizmetlerin hem çeşitlendiğini hem de hızlı bir şekilde arttığını ifade eden Selçuk, "Bu elbette 16 yıldır hükümetlerimizin sosyal politikalara vermiş olduğu özel önemin bir sonucudur. İnsan odaklı politikalarla milletin huzur ve refahını artırmak hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Selçuk, "önce insan" anlayışıyla başladıkları bu yolda, tüm imkanları seferber ederek insanlara hizmet verme gayretinde olduklarını dile getirerek, hizmeti, toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil bir şekilde uygulamak amacıyla yeni hizmet modellerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu amaçla sosyal yardımlar alanında önemli yapısal değişikliklere öncülük ettiklerini belirten Selçuk, dezavantajlı vatandaşların istihdamı, eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerdeki sorunların çözümünde sosyal kooperatiflerin büyük rol oynayacağını dile getirdi. Selçuk, kar amacı gütmeyen, toplumun ekonomi ve eğitim standartlarını geliştirmeyi hedefleyen bu hizmetin sonuna kadar destekçisi olacaklarını vurguladı.

Selçuk, ülke geneline yaydıkları sosyal hizmet merkezleriyle her türlü şikayeti ve talebi anında cevaplamaya çalıştıklarını belirterek, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile bütün vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

ASDEP ile vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek ilgili kamu kurumlarınca giderilmesini ve böylece vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedeflediklerine işaret eden Selçuk, uygulamayla ihtiyaç sahibi vatandaşların devlete değil, devletin vatandaşın ayağına gittiğini, böylece ailelerin ve dezavantajlı kesimlerin sosyal yardım ve hizmet ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit ettiğini ve durumlarına uygun hizmetlerden yararlanmalarını sağladıklarını söyledi.

Selçuk, sosyal hizmet anlayışında gelinen noktanın, sorunların oluşmadan bunların öngörülmesi ve buna yönelik sosyal hizmet modelleri geliştirilmesi olduğuna dikkati çekerek, "Bir anlamda, koruyucu ve önleyici hizmetler de giderek önem kazanmıştır. Ailelerimize tek tek ulaşarak engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik sosyal risk unsurlarını tespit ediyoruz. Böylece sahadan elde edilen verilerle sosyal risk haritaları oluşturuyoruz." diye konuştu.

- "Yoksulluk oranlarını ciddi düzeyde azalttık"

Hükümet olarak ekonomi alanında sağladıkları büyümeyle sosyal yardımlara daha çok mali kaynak ayırdıklarını ve çok sayıda yeni sosyal yardım programını hayata geçirdiklerini anlatan Selçuk, Türkiye'de sosyal yardım alanına ayrılan kaynağı son 16 yılda yaklaşık 26 kat arttırdıklarını kaydetti.

Yoksulluk oranlarını ciddi düzeyde azalttıklarına işaret eden Selçuk, sosyal yardım hizmetlerinin sunumunda "insanı merkeze alan" yaklaşımla yardım kuyruklarına ve kuyruklarda beklemeye son verdiklerini bildirdi.

Bütün bu hizmetleri devlet ve millet iş birliğiyle yürüttüklerine işaret eden Selçuk, gösterilen bu gayretin bütün dünyada örnek olmasının en büyük temennileri olduğunu, eğer bu yapılmazsa demokrasi, insan hakları, barış ve kardeşlik adına ortaya konulan bütün iddiaların havada kalacağını ifade etti.

İnsani yardımın sadece mali kaynak ayırmak olmadığını, maddi ve manevi ihtiyaçlara uygun çözüm üretmek olduğunu vurgulayan Selçuk, Türkiye'nin bu anlamda üstüne düşen her türlü sorumluluğu bugüne kadar yerine getirdiğini, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.