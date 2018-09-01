Sorgun'da girişimcilik eğitimi verilecek

YOZGAT (AA) - Çalışma ve İş Kurumu Yozgat İl Müdürlüğü ve Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) işbirliğindeki "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, girişimcilik eğitimlerinin ileriki süreçte de devam edeceğini söyledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğiyle 11-14 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek kursun 32 saat olacağını belirten Arslan, "Girişimcilik eğitimiyle başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve istihdamın arttırılmasını amaçlamaktayız. Verilecek eğitimlerle vasıflı ve nitelikli iş gücü talebini karşılamayı hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokolün ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız ise bu eğitimlere katılacaklar 25 kişiye ücret verildiğini ve bu noktada katılımcıların devamsızlık yapmaması gerektiğini kaydetti.



