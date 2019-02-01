Sömestir tatili öncesinde n11.com'da oto aksesuar satışları arttı

İSTANBUL (AA) - n11.com'da sömestir tatili öncesinde oto aksesuar satışları yüzde 60 artarken kış lastiklerinin satışı yüzde 115’lik bir artış gösterdi.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, sömestir tatili gelmeden araçlarının eksiklerini tamamlamak isteyenler e-ticaret platformu n11.com’a geldi.

Otomotiv&Motosiklet kategorisindeki geniş ürün yelpazesiyle araç sahiplerinin sıklıkla tercih ettiği bir platform olan n11.com’da oto aksesuar satışları geçen yılın ocak ayına göre 2019 yılında yüzde 60 oranında bir artış gösterdi. Otomobil aksesuarlarına ek olarak Sömestire dönemi boyunca tatile çıkanlar, araçla seyahatte güvenlik ve konforu ön planda tutarak n11.com’da satışa sunulan kış lastiklerini tercih etti.

Sömestir tatili öncesinde gerçekleşen kış lastikleri satışı geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yüzde 115 arttı. Araç içi şarj cihazlarının satışı ise yüzde 60'a yakın artış gösterdi. Yarıyıl tatili öncesinde en çok satılan ürünlerin başında telefon tutucular, araç içi düzenleyiciler, lastik zincirleri ve paletleri ile paspaslar geldi.

Araba modellerine uygun aksesuar ve parçalara n11.com’un 2018 yılında hizmete açtığı Türkiye’nin e-ticarette ilk yedek parça, aksesuar, tuning, ses sistemleri ve navigasyon bulucusu Garajım uygulaması ile erişebiliyor.

n11.com kullanıcıları, Garajım uygulamasına kaydedilen araç tipi, yılı, marka ve model bilgileri ile araçlarına uyumlu parçaları filtreleyerek görebiliyor. Araba ile uyumlu parçaların haricinde otomotiv ve motosiklet kategorisindeki ayna, kupa ve bardak, su ısıtıcıları, trafik ve emniyet ürünleri ile ilk yardım çantaları gibi birçok seyahat ve otomobil aksesuar ürünleri araç kullanıcılarının tercihi oluyor.

