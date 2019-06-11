"Sokağın tatları" Akasya’da

İSTANBUL(AA) - İstanbullular Türk mutfak kültürünün enfes sokak lezzetlerini 15-16 Haziran’da Akasya Sokak Lezzetleri Festivali’nde tadacak.
Akasya AVM'den yapılan açıklamaya göre dönerden kokorece, midye dolmadan lokmaya; sokağın tüm lezzetlerinin yer alacağı Akasya Sokak Lezzetleri Festivali misafirlerin ruhunu da doyuracak. 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’da şarkıcı Berfu Sarıbaz, 16 Haziran Pazar ise saat 17.00’da latin müzik orkestrası Gabriela Sainz De Rozas & Son de Cuba sahne performanslarıyla katılımcılara eğlenceli bir hafta sonu fırsatı sunacak.
Akasya Sokak Lezzetleri Festivali, saat 12.00 ila 21.00 saatleri arasında Akasya’daki Retro Lunapark’ta düzenlenecek.