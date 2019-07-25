Sodexo'dan Kurban Bayramı'nda Gift Pass Çek hediyesi

İSTANBUL (AA) - Çalışanlarına Kurban Bayramı yardımını Sodexo Gift Pass çekleri ile yapan firmalar, her 1000 TL'lik siparişleri için 60 TL değerinde Gift Pass Çek kazanıyor.
Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, kullanıcılarına ve müşterilerine avantajlar sunmaya devam ediyor.
Çalışanlar ise Sodexo’nun Türkiye geneline yayılmış üye iş yerlerinde, çok geniş bir ürün yelpazesinde alışveriş yapma özgürlüğü elde ediyor ve ihtiyacına uygun ürünleri tercih ediyor.