Sivas'a kozmetik fabrikası kuruluyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta 10 milyon lira yatırımla kozmetik fabrikası kurulacağı bildirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (STSO) yapılan açıklamaya göre, Hollanda'da yaşayan Sivaslı girişimci Murat Temiz, oda başkanı Mustafa Eken'i ziyaret ederek yapacağı yatırım hakkında bilgi verdi.

İş adamı Temiz'i kutlayan Eken, Organize Sanayi Bölgesi'nde yer tahsisi yaparak, yatırımı hızlandıracaklarını belirtti.

Sivaslı girişimcinin yatırım sürecini yakından takip ederek, sorunlarını çözeceklerini aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Kısa sürede fabrikanın bitirilmesini sağlayarak, üretime geçmesini sağlayacağız. Mayıs ayı içerisinde açılışını yapmayı planlıyoruz. Sivas'ta yeni fabrika bacalarının yükselmesini sevinçle karşılıyoruz. Hemşehrimizin yatırımının yurt dışındaki iş adamlarına örnek olmasını istiyorum. Fabrikada ilk etapta 40 kişiye istihdam sağlanacak. Yeni fabrika Sivas'tan tüm dünyaya mal satarak, ilimize katma değer kazandıracak."

Temiz ise fabrikayı 2 bin 500'ü kapalı 5 bin metrekare alanda kuracaklarını aktararak, "10 milyon lira yatırım tutarındaki fabrikamızda ürettiğimiz ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışında satışa sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.