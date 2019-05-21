Siteler'i canlandırmak için komite kurulacak

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından, mobilya sektörünün önemli merkezlerinden Siteler'in dönüşümü için komite kurulacak.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO'da gerçekleştirilen toplantıda, Siteler'in dönüşümü için neler yapılabileceği ele alındı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, buradaki konuşmasında, Siteler'de çağın gerektirdiği değişim ve dönüşümün gerçekleştirilemediğine işaret etti.

Bölgedeki işletmelerin taşınması için başka yerler yapıldığını ancak esnafın buralara gitmediğini belirten Özdebir, "Çünkü pazar burada. Çözümü bölgede aramak lazım. Bildiğim kadarıyla Mamak Muhabere Okulu boşaltılıyor. Okulla Siteler'in arasında boş bir alan var. Bu bölgenin bir kısmı verilirse ve yeni Siteler'i buranın hemen yanına kurarsak Ankara'ya iyi bir hizmet yapmış oluruz." ifadesini kullandı.

- "Bu haliyle bırakılırsa Siteler can çekişir"



ATO Başkanı Gürsel Baran da Siteler'in mobilya üretimi ve ticaretinde Türkiye'nin kalbi konumundayken, zamanla İstanbul ve Bursa'nın gerisinde kaldığına dikkati çekti.



Bölge için çözüm ararken insan faktörünü göz önünde bulundurmak gerektiğini belirten Baran, eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiyaki'nin Hamamönü projesini örnek gösterdi.



Baran, Tiryaki'nin risk alarak ortaya bir eser koyduğunu vurgulayarak, "2 bin kişiyi bir araya getirip gönül birliği oluşturulursa yol alınabilir. Ya rızaları alıp bu işe girişmek lazım ya da Veysel Başkanın yaptığı gibi risk almak lazım. Bu haliyle bırakılırsa Siteler can çekişir." değerlendirmesinde bulundu.

- Emrullah İşler'den komite önerisi

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de gerekli dönüşümün sağlanamaması durumunda Siteler'in tamamen biteceğini belirterek, "Bu konuda ATO ve ASO'ya büyük görev düşüyor. Siteler ile ilgili çalışma yapmak üzere bir komite kurmamız lazım. Ankara milletvekili olarak bu komiteyi ben de desteklerim." ifadesini kullandı.

İşler'in bu önerisi üzerine ATO ve ASO tarafından ortak komite kurulması kararlaştırıldı.



















