Şişecam Hindistan'daki varlığını güçlendiriyor

İSTANBUL (AA) - Şişecam, Hindistan'da 2013 yılından bu yana yüzde 50 ortak olduğu düzcam üreticisi iştiraki HNG Float Glass Limited (HNGFL) şirketinin yüzde 49,8 payını 85,4 milyon dolar karşılığında satın alarak şirketin yüzde 99,8 hissesinin sahibi oldu.

Şişecam açıklamasına göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Şişecam Topluluğu, Hindistan pazarındaki varlığını güçlendiriyor.

Şişecam Topluluğu bünyesinde, düzcam alanında faaliyet gösteren Trakya Cam Sanayii AŞ 2013 yılından bu yana yarı yarıya ortak olduğu düzcam üreticisi iştiraki HNG Float Glass Limited (HNGFL) şirketinin yüzde 49,8 payını 85,4 milyon dolar karşılığında satın alarak şirketin yüzde 99,8 hissesinin sahibi oldu.





- "Hindistan bugün dünyanın en hızlı büyüyen otocam pazarına sahip"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar olmak üzere dört ana iş kolunda faaliyet gösterdiğini anımsatarak, sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikaları doğrultusunda potansiyel tüm fırsatları değerlendirmek için sürekli çalıştıklarını belirtti.

Hindistan'da gerçekleştirdikleri satın almanın da bu çalışmaların bir sonucu olduğunu kaydeden Kırman, "Büyüme potansiyeli bakımından dünyanın en cazip pazarları arasında yer alan Hindistan, artan refah düzeyine paralel olarak yükselen cam talebiyle önemli bir potansiyele sahip. Bu hamle, topluluğumuzun Hindistan pazarındaki yatırımlarında ana hissedar haline gelmemizle stratejik inisiyatifleri devreye almamızı hızlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şişecam Topluluğu’nun toplam 13 ülkede üretim faaliyetlerini yürüttüğünü bildiren Kırman, şunları kaydetti:

"Hindistan bugün dünyanın en hızlı büyüyen otocam pazarına sahip ülke konumundadır. İnşaat sektörünün düzcam pazarı ile etkileşimine bakıldığında büyümenin yanı sıra kullanıcı trendlerindeki değişimin de pazara önemli etkisi olacağı değerlendirilmektedir. Özellikle çift cam kullanımının yaygınlaşması ve kaplamalı camlara olan ilginin artmasıyla birlikte 2017-2023 döneminde mimari cam talebinin yıllık yüzde 7 seviyesinde artacağı tahmin edilmektedir. Şu an üretim faaliyetlerimizi günlük 600 ton kapasite ile düzcam ve ayna üretimi yapan bir tesis ile sürdürdüğümüz Hindistan'da yatırımlarımızı, büyüme potansiyeline paralel olarak sürdüreceğiz.”