İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu çalışanlarının oluşturduğu Şişecam Gönüllüleri'nin yurt dışındaki ilk durağı Bosna Hersek oldu.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu çalışanlarının oluşturduğu Şişecam Gönüllüleri, sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de kan bağışı kampanyası, Çocuk Hakları Şenliği, Cam Yeniden Cam etkinlikleri ve Darülaceze ziyaretleri gibi birçok projeye imza atan Şişecam Gönüllüleri’nin yurt dışındaki ilk durağı Bosna Hersek oldu.

Şişecam Soda Lukavac Fabrikası çalışanlarından oluşan gönüllüler, Şişecam emeklilerine ve bölgedeki ihtiyaç sahibi 60 aileye ziyaretlerde bulundu.



Sağlık kontrolleriyle başlayan ziyaretler, Şişecam Gönüllüleri’nin hazırladıkları erzak paketlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıyla son buldu. Ziyaret edilen aileler, Şişecam Gönüllüleri ile sohbetlerinde Şişecam Topluluğu ve çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

