Şişecam Düzcam'dan

İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam, yapı sızdırmazlık malzemesi üreticisi Tremco illbruck ve cephe sistem firması Reynaers iş birliğiyle 25 Eylül'de "Cephe Tasarımında Yeni Teknolojiler" etkinliği düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Deniz Müzesi'nde gerçekleşecek etkinliğe mimar, cephe danışmanı ve cephe firmalarından sektör profesyonelleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılması bekleniyor.

Şişecam Düzcam'ın yeni ürünlerinin ve mobil uygulamalarının anlatılacağı organizasyonda doğru cam seçiminin önemine de değinilecek.

İki oturumda gerçekleşen panelin birinci oturumunda "Cephede Dijitalleşme", ikinci oturumunda ise "Tasarımda Dijitalleşme" konuları ele alınacak.

"Cephede Dijitalleşme" başlıklı panelde, Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Murat Tabanlıoğlu ile Werner Sobek İstanbul Genel Müdürü Yetkin Bentürk, AKM projesinin cephesi ve detaylarını paylaşacak.

"Tasarımda Dijitalleşme" başlıklı ikinci panelde ise TasarımATLAS/GarageATLAS Kurucu Ortağı Ahmet Burçin Gürbüz, dijital mimari tasarım ve VR çalışmalarını, Salon Architects Kurucusu Alper Derinboğaz, yeni medya teknolojileri ile dijital üretimi birleştiren mekân projelerini aktarırken, GMW MİMARLIK Ortağı Dicle Demircioğlu, BIM ve dijital tasarım teknolojileri hakkında paylaşımda bulunacak.

Etkinlikte ayrıca, Tremco firması Türkiye'de BIM kullanımı, illbruck markası için tasarlanan BIM tool ve kullanımı, Reynaers'ın Uluslararası VR projeleri de ele alınacak.