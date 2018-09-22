Şişecam ailesinin tasarladığı cam kumbaralar Mersin'de sokakları renklendirecek

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu'nun camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle hayata geçirdiği "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında, şehirleri renklendirmeyi amaçlayan etkinliklerin dördüncü durağı Mersin oldu.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu tarafından camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirilen ve Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Cam Yeniden Cam" şehirleri renklendirmek için yola çıktı.

Proje kapsamında, Şişecam Topluluğu çalışanları ve ailelerinin katılımıyla geri dönüşüme destek vermek amacıyla düzenlenen cam kumbara boyama etkinliklerinin Kırklareli, Denizli ve Bursa’dan sonraki dördüncü durağı Mersin oldu.

Şişecam Topluluğu'nun Mersin'deki 4 fabrikasının çalışanları, aileleriyle birlikte geri dönüşüme destek vermek amacıyla cam kumbara boyama etkinlikleri için bir araya geldi.

Soda Sanayii AŞ Fabrikası ve Şişecam Düzcam Fabrikası'nda gerçekleştirilen cam kumbara boyama etkinlikleri kapsamında, topluluk çalışanları ve ailelerinden oluşan 200 kişilik bir katılımcı grubu tarafından kumbaralar rengarenk boyanarak yeniden tasarlandı.

Keyifli ve yaratıcı bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar, keyifli bir gün geçirirken, "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgilendirildi.

Şişecam Topluluğu çalışanları ve aileleri tarafından yeniden tasarlanan cam kumbaralar, Mersin’in ihtiyaç duyulan noktalarında kullanılarak cam geri dönüşümüne katkıda bulunacak.





- "Cam Yeniden Cam" projesi





Şişecam Topluluğu’nun camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirdiği "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında bugüne kadar toplanan cam atık miktarı 976 bin tona ulaştı.

İlçe belediyeleriyle iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 20 binin üzerinde cam kumbara belediyelerin kullanımına sunuldu, 250 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine farkındalık eğitimi verildi ve farkındalık etkinlikleriyle 3 milyon kişiye camın geri dönüşümünün önemi anlatıldı.





- Bir cam şişe, bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırıyor





Cam üretiminde yüzde 10 oranında cam kırığının girdi olarak kullanılması, ham maddenin yüzde 12, enerjinin yüzde 2,5 ve karbon emisyonlarının ise yüzde 5 azaltılmasını sağlıyor.

Hiçbir kalite kaybına uğramadan yüzde 100 geri dönüştürülebilen bir ambalaj malzeme olan cam ile bir adet cam şişe üretmek için girdi olarak bir adet cam şişe atığı kullanmak yeterli oluyor. Bir adet cam şişeyi geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25 dakika, bir televizyonu ise 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar elektrik tasarrufu sağlanabiliyor.