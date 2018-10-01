Siemens, makinecilere sunduğu yeni iş modellerini tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Siemens, makine sektörünün Avrasya bölgesindeki en büyük buluşması MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı'nda, takım tezgahlarında dijitalleşmenin getirdiği avantajları ve endüstriyel internet platformu MindSphere’in makine üreticilerine sunduğu yeni iş modellerini tanıtacak.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak fuar, 7 Ekim'e kadar devam edecek.

Şirket, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle düzenlenen, makine sektörünün Avrasya bölgesindeki en büyük buluşması olan fuarda bu yıl da yerini alacak.

Siemens, 132 metrekarelik standında takım tezgahına özgü kontrol ünitelerini ve dijitalleşmenin getirdiği avantajları gözler önüne sererken, makine üreticilerine verimlilik sağlayan, aynı zamanda yeni iş modelleri sunan MindSphere'i tanıtacak.

Siemens'in endüstriyel internet platformu MindSphere ile sahada bulunan tüm makineler ağa bağlanıyor, makinelerde oluşan veriler toplanıyor ve buluta taşınıyor. Böylece makine üreticileri ve operatörleri, daha önce mümkün olmayan hacimlerdeki verileri analiz ederek kullanabiliyor. Bu sayede makinelerin verimliliğini artırmak mümkün oluyor.

Elde edilen veriler kullanılarak MindSphere üzerinde aplikasyonlar geliştirilebiliyor. Bu aplikasyonlar; koruyucu bakım, enerji veri yönetimi ya da kaynak optimizasyonu gibi yenilikçi dijital hizmetler ve makine araçları için yeni uygulamalara başlangıç noktası oluşturuyor. Tamamen açık bir sistem olması; makine üreticileri, ekipman üreticileri ve makine kullanıcıları için yeni iş modelleri de oluşturuyor.









- Takım tezgahı kontrolüne yönelik en son yenilikler





Katılımcılar, MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı'nda, Siemens'in takım tezgahına özgü çözümlerini tanıyıp tecrübe etme olanağı da bulacak.

CAD/CAM-CNC için tasarlanan sanal makine ve ağ kurulumu çözümleriyle takım tezgahları arasında yönetim kademesinin de dahil olduğu ortak bir ağ kurulumu mümkün oluyor. Kesintisiz dijital üretim ve üretim kaynaklarının verimli kullanımını sağlayan Siemens Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management - PLM) ve SINUMERIK Integrate uygulamalarındaki en son yenilikler fuar katılımcılarıyla paylaşılacak.

Ödülleri MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı'nda verilecek olan Altın Pergel Yarışması'nda bu yıl Siemens TAC Lideri Özgür Aslan, jüri üyesi olarak görev alıyor. Türkiye genelindeki tüm meslek liselerinin 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan Altın Pergel Yarışması kapsamında öğrenciler, ekonomik CNC kontrollü 2 eksenli torna tezgahı tasarımı yapacak.