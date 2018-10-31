SHGM'den İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş denetimi

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, İstanbul Havalimanı'ndan bugün yapılan ilk tarifeli uçuşlar, havaalanı emniyeti, hava seyrüsefer hizmetleri ve...