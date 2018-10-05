Shell&Turcas, Ankara'da kadınlarla güçleniyor

ANKARA (AA) - Shell&Turcas, akaryakıt sektöründe bir ilk olan projesi "Shell'de Kadın Enerjisi" kapsamında, Ankara'daki Shell akaryakıt istasyonlarında 86 kadın işbaşı yaptı. Şirket proje kapsamında istasyonlardaki çeşitli alanlarda 5 yıl içerisinde 5 bin kadına iş olanağı sağlamayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı himayelerinde, İŞKUR iş birliğinde gerçekleştirilen proje, Shell&Turcas'ın faaliyet gösterdiği tüm illerde yürütülüyor.

Shell&Turcas, projeyle akaryakıt ve enerjiyle ilgili mesleklerin "erkek işi" olduğu algısını kırmayı ve kadınlara çalışma hayatında fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor.

Kadınların, Shell akaryakıt istasyonlarında ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı, idari işler uzmanı ve istasyon yöneticisi gibi farklı pozisyonlarda istihdam edildiği proje kapsamında, 5 yılda 5 bin kadına iş olanağı sağlanması hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell&Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye'de faaliyet göstermeye başladıkları 1923'ten bu yana akaryakıt sektöründe yaptıkları yatırımlarla ekonomiye katkıda bulunduklarını belirtti.

Bu katkının yanı sıra toplum için geliştirdikleri projelerle de öncü olmayı sorumlulukları olarak gördüklerini aktaran Erdem, "İŞKUR iş birliğiyle yürüttüğümüz 'Shell'de Kadın Enerjisi' projesiyle Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar 5 bin kadına istihdam sağlayacağız. Başkentimiz Ankara'da da kadın istihdamına destek olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projeye başvurular, Shell&Turcas istasyonları ile İŞKUR Hizmet Merkezleri ve Kariyer.net üzerinden yapılıyor. Başvurunun ardından işe kabul edilen adaylar, deneyimli Shell ekiplerinden eğitim alıyor. Sınıf ve iş başı eğitimlerini tamamlayan kadınlar daha belirlenen alanlarda sonra görevlerine başlıyor.







