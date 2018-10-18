Shell'in kadın istihdamı projesine kariyer ödülü

ANKARA (AA) - Shell & Turcas'ın, kadın istihdamını güçlendirmek ve çalışma hayatında fırsat eşitliğine destek olmak amacıyla başlattığı "Shell'de Kadın Enerjisi" projesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell & Turcas'ın, Mart 2018'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, İŞKUR iş birliğiyle başlattığı proje, "En çok kadın çalışan istihdam eden işyerleri" dalında ödül aldı.

Ödül, Ankara'da düzenlenen 6. İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından, Shell & Turcas Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcısı Murat Birgül'e verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell'de Kadın Enerjisi projesiyle sektöre ilham verdiklerini belirten Murat Birgül, şunları kaydetti:

"Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız 1923 yılından beri akaryakıt sektöründe yaptığımız yatırımlarla ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar, 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlayacağız. Shell istasyonlarında istihdam etiğimiz kadınların iş hayatına katılmasını sağlıyoruz. Kadınlara Shell & Turcas'ın Türkiye genelindeki bini aşkın istasyonunda iş olanağı sunuyoruz. Kadın istihdamıyla istasyonlardaki hizmet kalitesinde yaşanan artış projenin ilk 6 ayında aldığımız önemli bir sonuçtur. Kadınların akaryakıt sektöründe meslek edinme taleplerinin artacağına ve toplumdaki olumlu etkisinin devam edeceğine inanıyoruz."

