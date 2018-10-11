Shell Türkiye'de atama

İSTANBUL (AA) - Shell Türkiye'nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine, 2011 yılından bu yana şirketin insan kaynakları alanında çeşitli kademelerde çalışan Eda Güzeldemir Demiray getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell Türkiye ekibine 2011 yılında katılan Demiray, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Endüstriyel Yönetim Psikolojisi üzerine yüksek lisans yaptı.

Demiray, kariyerine 2008 yılında Nokia Siemens Networks şirketinde İnsan Kaynakları Danışmanı olarak başladı. Yaklaşık 3 yıl bu şirkette İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Türkiye ile Kazakistan İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini yürüten Demiray, 2011 yılında İnsan Kaynakları Danışmanı, İK Politika ve Servisler Yöneticisi olarak Shell Türkiye ekibine katıldı.

Mayıs 2015'te Global İş Değerlendirme görevine atanan Demiray, kısa dönemli uluslararası görevlendirmeyle Hollanda'da çalıştı, daha sonra Türkiye'ye dönerek görevine devam etti.