Seydişehir'de silajlık mısır hasadı başladı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısır hasadına başlandı.

Gökhüyük Mahallesi'nde 30 dönümlük arazide silajlık mısır ekimi yapan Memiş Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğday ve ot veriminin düşmesi sonucu silajlık mısır ekimine ağırlık verdiklerini söyledi.

Silajlık mısırı hayvanların süt verimini arttırdığı için tercih ettiklerini belirten Kuş, şunları kaydetti:

"Her sene mısır ekiyoruz. 30 yıldır da tarım ve hayvancılıkla uğraşırım. Yem fiyatları pahalı olduğundan çok sayıda hayvan sahibi silajlık mısır ekmek zorunda kaldı. Bu yıl geçen yıllara oranla mısırın verimi çok daha iyi. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız."

Bu yıl 10 bin dekar alanda silajlık mısır ekimi yapıldığı ve bu alandan da 50 bin tonun üzerinde ürün elde edilmesinin beklendiği ifade edildi.