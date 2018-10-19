Seydişehir'de mısır üretimi arttı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde mısır üretiminin arttığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün dane mısırı yetiştirilmesinin özendirilmesi için yürüttüğü çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

İlçede 2016 yılında 11 dekarda deneme üretimiyle başlayan dane mısır tarımı, geçen yıl bin dekara yükseldi. Bu yılsa müthiş bir talep görerek 4 bin dekara ulaştı. Türkiye ortalaması olan 1 dekarında bin kilogram üretimin çok üstüne çıkarak dekar başı bin 800 kilogram üretimin alındığı ve buğday ve arpaya göre mısırın getirisinin çok yüksek olduğu ifade edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ünüvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seydişehir'de dane mısırın geleceğini parlak görüyorum. Böyle giderse 2-3 sene sonra ilçemiz mısır bölgesi olarak anılmaya başlanacak." dedi.

Dane mısırın aynı zamanda getirisi yüksek olan bir endüstriyel ürün olduğunu kaydeden Ünüvar, şöyle konuştu:

"Konya bölgesinde devlet dane mısıra sulak üretim olmak şartıyla önemli destek veriyor. Bizim de sulama sıkıntımız olmadığı için şehrimizdeki mısır üreticileri için bu da önemli bir avantaj olarak görünüyor. Ayrıca son yıllarda büyük gelişme gösteren hayvancılığımızın da dane mısırın üretiminin artması ile daha da gelişeceğine inanıyorum. Çünkü bilindiği üzere üretimi yapılan dane mısırın büyük bir bölümü yem sanayinde kullanılıyor."



