Setur Marinas Antalya'ya Uluslararası Yat Limanları Birliği'nden ödül

İSTANBUL (AA) - Setur Marinas Antalya’ya Uluslararası Yat Limanları Birliği’nden (The Yacht Harbour Association-THYA) 5 Altın Çıpa ödülü verildi.

Setur Marinas'tan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yat Limanları Birliği, 2018 sonu değerlendirmesinde Setur Marinas Antalya'yı 5 Altın Çıpa ile ödüllendirdi.

Setur Marinas Antalya, 5 Altın Çıpa'yı ilk kez 2009 yılında almıştı ve sahip olduğu bu ödülü 2012, 2015 ve son olarak 2018'de aldığı yüksek puanla yeniledi.

THYA, İngiliz Deniz Federasyonu (British Marine Federation) ve Uluslararası Marina Enstitüsü (International Marine Institute) ile yürüttüğü çalışmalarla deniz turizminin büyümesi ve gelişimine katkıda bulunuyor.

THYA, 3 yılda bir periyodik denetimlerle bu ödülü yeniliyor. Dünyanın pek çok ülkesindeki marinalar tarafından tanınan ve desteklenen THYA'nın verdiği bu ödülü almak için marinaların kurum tarafından belirlenen yat limanları tasarımı, inşası ve işletmesiyle ilgili uygulama esasları kriterlerini (code of practice) yerine getirmesi gerekiyor.

Setur Marinas Antalya, tüm THYA kriterlerini yerine getirerek aldığı 5 Altın Çıpa'nın yanı sıra çevre duyarlılığı ve üstün hizmet kalitesi ile Avrupa Çevre Eğitim Kurumu (FEE) tarafından verilen mavi bayrak ödülüne de sahip.

Konuklarına güvenli, huzurlu, eğlenceli bir ortam sunan marinanın, denizde 235, karada 150 olmak üzere toplam 385 yat bağlama kapasitesi bulunuyor. Yaz sezonu boyunca hizmete açık mega yat iskelesinde, boyu 90 metreye kadar olan yerli ve yabancı pek çok mega yata hizmet veriliyor. 30 bin metrekare çekek sahası, 75 ve 200 ton kapasiteli gezer lift ve 900 metrekarelik yat boya bakım hangarı bulunuyor.