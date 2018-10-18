Setur Ar-Ge Merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - Setur, dijitalleşme ve inovasyona verdiği önemi bir adım öteye taşıyarak Setur Ar-Ge Merkezi'ni hayata geçirdi.



Setur'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, turizm sektöründe global bir oyuncu olmasına destek sağlaması hedefiyle çalışmalarına başlayan Setur Ar-Ge Merkezi’ni açtı.

Şirketin dijitalleşme ve inovasyona verdiği önemi bir adım öteye taşıyarak hayata geçirdiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komisyonu tarafından başvurusu 24 Eylül’de onaylanan Ar-Ge Merkezi'nde 21 tam zamanlı ve 11 yarı zamanlı Ar-Ge personeline istihdam sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Müdürü Alphan Kimyonok, merkezin Setur’un turizm sektöründe global bir oyuncu olmasını sağlayacağını belirterek, "Uluslararası alanda geliştireceğimiz ortaklıklar sayesinde yeni proje iş birlikleri gerçekleştirerek, turizm ve duty free sektöründe yenilikler yaratmayı hedefliyoruz. Merkezimizde halen, 'Platform Bağımsız Dinamik Promosyon Oluşturma Sistemi', 'Satış Performans Yönetim Optimizasyon Sistemi', 'İş Gücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi', 'Online Tedarikçi Yönetimi Sistemi', 'Analitik Uygulamalar için Büyük Veri Platformu' ve 'Derin Öğrenme ile Profil Çıkarma ve Analiz Platformu' gibi başlıklarda çok sayıda proje yürütülüyor, bazıları ise tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı turizm sektöründe global çapta büyümeyi hedefleyen Setur, bu hedefe ulaşmanın Ar-Ge ve inovasyon ile mümkün olabileceğinin bilinciyle bir yandan nitelikli insan kaynağına yatırım yaparken, bir yandan da üniversite ve sektör işbirliklerini de geliştiriyor. Bu çerçevede Setur, çeşitli üniversitelerin son sınıf öğrencilerinin bitirme projelerine destek sağlayacak ve sektöre özel projeleri birlikte geliştirecek.