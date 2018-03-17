"Sesli Adımlar" uygulaması çok dilli altyapıyla hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un işitme ve görme engelliler için geliştirdiği, Türkçe ve İngilizce olarak ücretsiz hizmet veren Sesli Adımlar uygulaması, desteklediği dil sayısını Almanca ve Arapça ile genişletti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Sesli Adımlar'ın kapsayıcılığını artırma hedefiyle gerçekleştirilen çok dilli altyapı çalışmaları esnasında uygulamanın İngilizce, Almanca ve Arapça konuşan ülkelerde yaygınlığının daha çok olduğu gözlendi. Bu veriden yola çıkan Türk Telekom, Sesli Adımlar'ın kullanılabildiği dillere Arapça ve Almanca'yı da ekledi.

Sesli Adımlar uygulamasını kullananlar dil seçimlerini otomatik olarak seçebiliyor. Şu anda 8 ülke ve 20 şehirde kullanılabilen uygulamanın özellikle Arapça dil desteğinin Türkiye'de yer alan turistler veya göçmenler tarafından ilgi görmesi bekleniyor.

Çok dilli altyapı çalışmasını Türkiye'de artan mülteci nüfusunu da dikkate alarak yapan Türk Telekom, projenin görme ve işitme engelli tüm kullanıcıları kapsamasını hedefliyor.

Sesli Adımlar uygulaması teknolojik altyapısıyla, dünyada bu alanda ilk defa Boni Global ile yapılan iş birliğiyle Türkiye'de geliştirilmiş ve operatör bağımsız tüm görme engelliler tarafından kullanılabilen ücretsiz bir uygulama olma niteliği taşıyor.

Bugüne kadar 30 binden fazla kişi tarafından indirilen ve 200 binin üzerinde kullanıma sahip uygulama, bugün 35'in üzerinde mekanda kullanılıyor.