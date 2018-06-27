Şereflikoçhisar'da dolu ve kuraklık kaynaklı verim kaybı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bazı mahallelerde dolu ve kuraklıktan dolayı zirai zarar tespit edildi.

İlçe Hasar Tespit Komisyonu, Kaymakam Sedat Yıldırım başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, İlçe Hasar Tespit Komisyonu tarafından İlçe Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürlüğü teknik elemanlarıyla nisan, mayıs ve haziran aylarında Kadıncık, Çalören, Karabük, Acıöz, Doğankaya, Büyükkışla, Karandere, Akin, Çavuş, Çayırönü, Bağobası, Yeşilyurt ve Fadıllı mahallelerinde yapılan incelemelerde hububat ekili alanlarda dolu yağışından kaynaklı yüzde 30'un üzerinde verim düşüklüğüne rastlandığı belirtildi.

Şanlıkışla, Acıkuyu, Kacarlı, Hacıbektaşlı, Akin, Gülhüyük, Şereflidavutlu, Geçitli, Büyükdamlacık, Küçükdamlacık, Odunboğazı, Karandere, Parlasan, Akarca, Yazısöğüt, Büyükkışla, Çavuş Kadıncık, Seymenli, Musular, Emek, Yeşilova, Cumhuriyet, Tuzla, Hacıenbiya, Mustafacık, Şeyhkuyusu ve Çalören mahallelerinde ise kuraklıktan yüzde 30 ve üzerinde verim düşüklüğü yaşandığı aktarılan açıklamada, zararı bulunan çiftçilerin 27 Temmuz'a kadar dilekçe ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.



