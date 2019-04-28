Seramiksan Nest serisi, renkli ahşap görünümünü yaşam alanlarına taşıyor

İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın yepyeni ahşap karo serisi Nest, son dönemin dekorasyon trendi renkli ahşap görünümünü yaşam alanlarına taşıyor.

Seramiksan'ın açıklamasına göre, teknolojinin gelişimi ve şehir yaşamı insanları doğadan uzaklaştırsa da doğaya olan özlem gün geçtikçe artıyor.

İç mekan dekorasyonlarında son yıllarda popüler olan "Doğaya Dönüş" teması, yaşam alanlarında kullanılan doğal malzemeler ile samimi ve sıcak mekanlar oluşturuyor.

Seramiksan'ın yepyeni ahşap karo serisi Nest, 33x66 santimetre ebadı ve 3 parçalı ahşap dokusuyla ahşabın sıcaklığını seramiğin dayanıklılığıyla buluşturuyor.



Eskitme boyalı ahşap görünümü ile ahşap karo anlayışına yeni bir yorum getiren Nest serisi, yazın ruhuna uygun renkli motifleri ile bahar tazeliğini yaşam alanlarına taşıyor.