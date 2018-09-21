Sektörel enerji tüketim istatistikleri

ANKARA (AA) - Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2017 yılında toplam 107 milyon 265 bin 393 ton petrole eşdeğer enerji tüketimi yapıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin "Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri"ni açıkladı.



Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde geçen yıl toplam 107 milyon 265 bin 393 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketildi. Sanayi sektöründe 91 milyon 370 bin 932, hizmet sektöründe ise 15 milyon 894 bin 461 ton eşdeğer petrol enerji harcandı. İmalat sanayi yüzde 42,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 40, ulaştırma ve depolama yüzde 10,2 ile toplam enerji tüketimi içinde en fazla paya sahip sektörler oldu.

Doğalgaz 29 milyon 159 bin 160 ton eşdeğer petrol ile en çok tüketilen yakıt olarak dikkati çekti. Taş kömürü 19 milyon 640 bin 806 ton eşdeğer petrol enerji olarak tüketilirken, üçüncü sırada 12 milyon 721 bin 630 ton eşdeğer petrol ile linyit ve asfaltit kömürü tüketimi yer aldı.



Türkiye'de 2017 yılında nihai enerji tüketimi 51 milyon 276 bin 804 ton eşdeğer petrol olarak hesaplandı.



Söz konusu dönemde sektörlere göre bakıldığında, toplam nihai enerji tüketiminin yüzde 62'si imalat sanayi, yüzde 20,8'i ulaştırma ve depolama, yüzde 3,8'i ise toptan ve perakende ticaret sektöründe gerçekleşti.



Sanayi ve hizmet sektörlerinde 138 milyon 804 bin 506 megavatsaat elektrik tüketildi. İmalat sanayi 91 milyon 870 bin 286 megavatsaat elektrik tüketimiyle en çok elektrik tüketen sektör oldu. İmalat sanayi yüzde 66,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 7,2, toptan ve perakende sektörü yüzde 6,7 ile toplam elektrik tüketiminde en fazla paya sahip sektörler oldu.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde elektrik enerjisinin yüzde 78,6'sı mal ve hizmet üretiminde, yüzde 10,8'i ise aydınlatma ve elektrikli büro gereçlerinde tüketildi.



Elektrik üretmek için 46 milyon 280 ton eşdeğer petrol enerji harcandı. Enerji kullanım alanlarına göre, en çok enerji tüketimi yüzde 42,9 ile elektrik üretiminde, yüzde 33,4 ile mal ve hizmet üretiminde gerçekleşti.



Araştırma, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 50 ve daha fazla istihdam sağlayan 25 bin 479 girişimi kapsadı.

Kısaltması TEP olarak kullanılan ton eşdeğer petrol, 1 ton ham petrolün yanmasından açığa çıkan enerji miktarının birimini ifade ediyor.