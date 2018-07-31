Şeker kotaları belirlendi

ANKARA (AA) - Türkiye şeker sektöründe 2018/2019 pazarlama yılı için ülke toplam A kotası 2,7 milyon ton olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2018/2019 pazarlama yılı ülke toplam A şeker kotası 2,7 milyon ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 565 bin ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 128 bin 250 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ülke toplamı A kotasının yüzde 5'i oranında 135 bin ton olarak belirlenirken, NBŞ şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50'si glukoz olarak kullanılacak.

Özelleştirme süreci tamamlanan veya devam eden fabrikaların kotaları Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından aktarılacak.

Pancar şekerinde Türkiye Şeker Fabrikalarına 1 milyon 512 bin 600 ton A kotası, 75 bin 620 ton B kotası, Konya Şekere 435 bin 500 ton A, 21 bin 780 ton B kotası, Kayseri Şeker Fabrikasına 328 bin 800 ton A kotası, 16 bin 440 ton B kotası, Keskinkılıç Gıdaya 107 bin ton A kotası, 5 bin 350 ton B kotası, Amasya Şeker Fabrikasına 74 bin 300 ton A kotası, 3 bin 720 ton B kotası, Adapazarı Şeker Fabrikasına 63 bin ton A kotası, 3 bin 150 ton B kotası, Kütahya Şeker Fabrikasına 43 bin 800 ton A kotası 2 bin 190 ton B kotası tahsis edildi.

NBŞ A kotaları da Cargill Tarıma 59 bin 166 ton, Amylum Nişastaya 41 bin 994 ton, PNS Pendik Nişastaya 19 bin 188 ton, Tat Nişastaya 8 bin 678 ton, Sunar Mısıra 5 bin 974 ton olarak belirlendi.

Karar, 2018/2019 pazarlama yılında geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.