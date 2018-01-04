KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üçüncü çeyrekte Avrupa'nın 5 misli büyüdük. Çok şükür Türkiye ekonomisi bunu başardı. Yine G-20'de de bu büyüme oranımız Çin ve Hindistan'ı da geçerek birinci sıraya yükseldi." dedi.

Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi'nde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin 81 ilde düzenleneceğini söyledi.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren ekonomiyi gündeminde birinci sırada tuttuğunu ifade eden Yılmaz, insan odaklı siyasi anlayışa sahip siyasi düşünceyle hareket ettiklerini dile getirdi.

Yılmaz, insanlığın refahının ekonomiyle doğrudan ilgili olduğuna işaret ederek, "Ekonominiz güçlüyse sosyal yapınız da güçlü olur. Dış dünyada güçlü ülke haline geliyorsunuz. Bağımsız politikalar icra edersiniz. Ekonomi diğer alanlarla da çok ilgilidir. Bu nedenlerle ekonomiye çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Ekonomide istikrarı sağlamaya özen gösterildiğini vurgulayan Yılmaz, makro ekonomik politikalarda istikrarın olmaması durumunda ülkenin hedeflerine ulaşamayacağını söyledi.

- "Masa başında üretilen politikaların başarılı olacağına inanmıyoruz"

Yılmaz, AK Parti'nin doğru politikalarla makro ekonomide çok önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu da yetmez diye düşünüyorum. Makro ekonomiyi mikro ölçekte müdahalelerle bütünleştirdiğiniz zaman gerçek anlamda sonuç elde ediyorsunuz. İşte bu forumu bundan dolayı düzenliyoruz. Bir taraftan Türkiye'nin genel ekonomik meselelerini ele alıyoruz, politikalar üretiyoruz. Diğer yandan Türkiye'nin büyük ülke olduğunu, her yörenin kendine göre şartları, üstünlük ve potansiyelleri olduğunu bilerek, ekonomik analizleri yapıyoruz. Buralarda makro düzeyde ve bölgesel politikalarla ilgili fikirler alıyoruz. Masa başında üretilen politikaların başarılı olacağına inanmıyoruz. Sahaya inmeden, ilgililerle ve muhataplarla konuları ele almadan, tartışmadan sağlıklı politika üretmeniz de uygulamanız da mümkün değil."

- "2017 reel ekonomi bakımından Türkiye için çok parlak bir yıl oldu"

Türkiye'nin kalkınma sürecini çok daha üst seviyelere çıkaracağını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrekte Avrupa'nın 5 misli büyüdük. Çok şükür Türkiye ekonomisi bunu başardı. Yine G-20'de de bu büyüme oranımız Çin ve Hindistan'ı da geçerek birinci sıraya yükseldi. G-20 dediğiniz dünya ekonomisinin yüzde 85'i. Dünyanın en iyi büyüme performansını gösteren ülkeler sıralamasında Türkiye yerini aldı. Dolayısıyla 2017 reel ekonomi bakımından Türkiye için çok parlak bir yıl oldu. Sadece büyüme açısından değil ihracatta da bunu görüyoruz. Geçen yıl 157,1 milyar dolar ihracat yaptık. Turizm gelirlerimiz ve hizmet ihracatımız da arttı. İnşallah 170 milyar doları aşan bir performansla tarihi rekorumuzu çok daha yüksek bir seviyeye çıkaracağız."







