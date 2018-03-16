NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, "Ankara eskiden tek tip proje üretirdi, tek beden elbiseyi Nevşehir'e gönderdiği gibi Kars'a da veya Edirne'ye de gönderirdi. Sizin bedeniniz ne olursa olsun 'bunu siz kendi bedeninize uydurun' diye tepeden bir bakış vardı." dedi.

Boğa, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğünde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan programla 81 vilayetin, 2019 öncesi ekonomik beklentileri yönünde çalışma başlattıklarını anımsattı.

Bu çalışmanın metodoloji itibarıyla hem teşkilatla hem de ilin ekonomisini yönlendiren her kademedeki insanlarla yapılabileceğini aktaran Boğa, şöyle konuştu:

"Ankara eskiden tek tip proje üretirdi, tek beden elbiseyi Nevşehir'e gönderdiği gibi Kars'a da veya Edirne'ye de gönderirdi. Sizin bedeniniz ne olursa olsun 'bunu siz kendi bedeninize uydurun' diye tepeden bir bakış vardı. Sizin gelen elbiseyle uyumunuz ve üzerinize oturup oturmadığı Ankara'yı çok ilgilendirmiyordu maalesef. Ama şimdi Ankara'yı idare eden irade diyor ki 'Ben vatandaşa eğer bir elbise gönderiyorsam bu elbisenin altında bu adam rahat etsin.' Ankara'nın üretmiş olduğu projeleri işte kendimize ait gibi giymemiz lazım. Bu da sizlere sorarak olur."

Boğa, Nevşehir'deki toplantının rapora dönüştürüleceğini, 81 şehir bittiği zaman buradan alınan sonuçların değerlendirileceğini kaydetti.

Toplantıya, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve diğer yetkililer katıldı.