Securitas'tan

İSTANBUL (AA) - Securitas Türkiye, Adana'da basın mensupları için düzenlediği iftar programında, entegre güvenlik hizmetleri ve teknolojik gelişmeler konuşuldu.
Securitas Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Çukurova Bölge Müdürü Cenk Bakırtel’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda, basın mensuplarıyla güvenlik hizmetleri ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi paylaşıldı.
Entegre güvenlik çözümlerini ve uzaktan izleme hizmetlerinin önemini vurgulayan Bakırtel, şunları kaydetti:
"Securitas olarak öncelikle güvenlik hizmeti vereceğimiz projenin risk analizleri yaparak sahanın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkartıyoruz. Securitas Güvenlik Metodolojisi'ni kullanarak, o projeye özel çözümler geliştiriyoruz. 'İnsanlı güvenlik' ile teknolojinin bir araya geldiği entegre güvenlik çözümleri ile de minimum maliyetlerde optimum çözümler sunuyoruz. Hedefimiz insan ve teknolojinin bir araya geldiği bu hizmet anlayışını tüm Türkiye’ye yaymak."