Securitas Türkiye 20 bin çalışanla hedefine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Securitas, 2020 hedefleri arasında yer alan 20 bin çalışan sayısına 2018 yılında ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, verimli, farklı ve sürdürülebilir kavramlarının yön verdiği 2020 yol haritasının önemli noktalarından biri olan 20 bin çalışan hedefini yakalayan Securitas, binlerce datanın analiz edildiği öngörülebilir güvenlik hizmetleri için çıktığı dijital dönüşüm yolculuğuna devam ediyor.

Securitas Başlama Vuruşu Toplantısı, bu yıl 19- 21 Ekim 2018'de Antalya Papillion Zeugma Otel'de gerçekleştirildi. Securitas Türkiye idari kadrosundan 340 kişinin katılımcı olarak yer aldığı toplantının ana teması Birlikte Daha Güçlüyüz oldu.



Toplantıda 20 bin kişiye ulaşan Securitas ailesinin birlikte daha güçlü ve hedef odaklı çalışacağı teması üzerinde duruldu.



3 günlük organizasyonun ilk gününde 2018 senesi değerlendirilerek, senenin kapanışı gerçekleştirildi. İkinci gününde ise çalışanlara özel vakalar verilerek birlikte çözümler üretmelerini teşvik edecek bir workshop gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, kimyadaki moleküllerde olduğu gibi moleküler bir yönetim yapısına doğru ilerlediklerini belirterek, "Moleküllerin oluşması için tepkime gereklidir. Biz ekip ruhuyla hareket ederek bu tepkimeyi oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.



2018 yılını oldukça verimli geçirdiklerini ve 2020 hedeflerinini pek çoğunu yakaladıklarına dikkat çeken Kösereisoğlu, "Bu yolda şirketimizin iş yapış felsefesi olan Anlayış, bağlılık, basite indirgeme, örnek ol ve farkı insan yaratır önceliğimiz oldu. Rekabette üstünlüğü ancak yönetim felsefesi ve biçimi ile gerçekleştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Entegre Güvenlik Çözümleri’ne ağırlık verdiklerini belirten Kösereisoğlu, şunları kaydetti:



"Teknoloji yatırımımızı her geçen yıl artırıyoruz. Bu yıl 120 milyon liralık Elektronik Güvenlik Çözümü satışı gerçekleştirdik. Bu başarımızı 2019 yılında da sürdürmeyi planlıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerimizi teknoloji ile desteklemeye, güvenlikte bilgi liderliği misyonumuz ile sektöre yenilikler katmaya devam edeceğiz."



