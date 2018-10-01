Sebastien Ogier Citroen'e geri dönüyor

- Citroen Total Abu Dhabi WRT, 2019 yılı için 5 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Sebastien Ogier ile anlaşmaya vardığını bildirdi

Sebastien Ogier Citroen'e geri dönüyor
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İSTANBUL (AA) - Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total Abu Dhabi WRT, 2019 yılı için 5 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Sebastien Ogier ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Sebastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi 2019 yılından itibaren yeniden Citroen Total Abu Dhabi WRT takımıyla Dünya Ralli Şampiyonası'nda yer alacak.

İlk şampiyonluğunu 2008 yılında C2 S1600 ile elde eden Sebastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi 2009 - 2010 yıllarında C4 WRC, 2011 yılında ise DS3 WRC ile kariyerine devam etmişti.

2010 ve 2011 yılında Citroen'in takımlar şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynayan Sebastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi Citroen'deki kariyerleri boyunca 7 kez podyumun en üst basamağında yer aldı.

Citroen Total Abu Dhabi WRT ile ilk startını 22-27 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Rallye Monte-Carlo'da alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 2019 yılı için 5 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Sebastien Ogier, "Kariyerimde en önemli fırsatları bana sunan Citroen ile 2019 yılında Dünya Ralli Şampiyonası'nda yer alacak olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.


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