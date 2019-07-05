Sberbank, Denizbank'ın satışı için tüm izinleri aldı

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank’ın satışı için gerekli tüm izinlerin alındığını ve sürecin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.
Sberbank’tan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu onaylaması değerlendirildi.
BDDK’dan alınan onayla geriye bazı teknik detayların kaldığının belirtildiği açıklamada, "Önemli olan gerekli tüm izinler alındı. Şimdi sürecin tamamlanması için şirket prosedürlerine dair teknik kısımlar kaldı." denildi.
Emirates NBD ve Sberbank, Denizbank'ın hisselerinin yüzde 99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda 15,48 milyar TL bedel üzerinden yeniden düzenlenen hükümler çerçevesinde anlaşmışlardı.
Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, satış işleminin 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirilmişti.