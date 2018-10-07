Sayıştay kurumların iç denetçilerini teste tabi tutacak

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, uluslararası iç kontrol standartları çerçevesinde oluşturdukları test formuyla gelecek süreçte kurumlardaki iç kontrolörleri teste tabi tutarak, denetim ortamındaki gelişimi takip edeceklerini bildirdi.

Baş, AA muhabirine, Sayıştayın vizyonunun, denetim, yargılama ve rehberlik faaliyetleriyle daha iyi bir kamu yönetimine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Sayıştayın dışarıdan bağımsız denetim görevini yürütürken, iç denetimin de şeffaflık ve etkinlik açısından çok önemli olduğunu belirten Baş, kamu yönetiminin iç kontrol ortamının iyileştirilmesine yönelik rehberlik faaliyetlerine ağırlık verdiklerini bildirdi.

Baş, denetim ekiplerinin denetim programını yapmadan önce kamu idaresini, idare faaliyetlerinin tabi olduğu mevzuatı, faaliyet gösterdiği sektörü, iç ve dış paydaşları tanımak için çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, bu çerçevede iç kontrol ortamını da değerlendirmeye tabi tuttuklarını dile getirdi.

İç kontrol ortamının güçlü olmasının hata ve yanlışlık riskini azalttığı için Sayıştay denetimine zaman ve iş gücü açısından katkı sağladığını vurgulayan Baş, "Uluslararası iç kontrol standartları çerçevesinde oluşturduğumuz test formuyla önümüzdeki süreçte iç kontrolörleri teste tabi tutarak, denetim ortamındaki gelişimi takip edeceğiz. Bu test aynı zamanda iyi uygulama örneklerinin diğer kamu idarelerine önerilmesine de imkan tanıyacak." dedi.

Baş, yıllar itibarıyla iç kontrol ortamındaki iyileşmeyi görmek istediklerine dikkati çekerek, "Her yıl giden denetim ekibinin, iç kontrolörlere yaptığı test sonucunda düşük puan alan kamu idaresi sayıları ve yıllar itibarıyla değişim oranları takip edilecek. Uyarılarımızı da ilgili kurumlara ayrıca raporlayacağız." diye konuştu.

Sayıştay bulgularına uyum daha etkin izlenecek

Denetim ekiplerinin denetim süresince ilgili kamu görevlilerine rehberlik yaptığını ifade eden Baş, bu sayede pek çok konuda kamu idarelerinin mevzuata uyumunun artırıldığını bildirdi.

Baş, denetim ekiplerinin geçmiş yıllardaki raporları gözden geçirdiğini, bulgulara ilişkin kamu idaresince yapılan çalışmaları değerlendirdiğini, denetime yardımcı olacak bu çalışmaların denetim dosyasında saklandığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte geçmiş yıl denetim bulgularına ne derece uyum sağlandığına ilişkin oluşturulan 'izleme formu' ile kamu idarelerinin Sayıştay bulgularına uyumu hakkında topluca değerlendirme yapma imkanına sahip olacağız. Böylece kamu mali yönetiminin iyileştirilmesine ilişkin yapılan katkı ölçülebilecek." ifadesini kullandı.

Baş, Sayıştay bulgularının izlenmesine ilişkin bilgilere denetim raporlarında da yer verileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Denetlenen kamu idarelerinin tamamı itibarıyla raporlarda ne kadar bulgu yer almış, ne tür uyumlaştırma faaliyeti yapılmış, bütün bu faaliyetler sonucunda bulguların yüzde kaçına uyum sağlanmış, yüzde kaçına sağlanmamış onu görmüş olacağız. Bu oran ortaya çıkınca kamuoyu ile de paylaşılacak. Bulgunun yaygınlık düzeyi ne kadar önemli bir sorun olduğunu gösterir. Bunun yoğunluğu da ölçülebilecek. Dolayısıyla o bulguya uyum sağlanması kamu yönetiminin iyileştirilmesine katkı sağlar."

Sayıştaydan milletvekillerine kılavuz

Zaman zaman milletvekillerinden "Sayıştay raporlarının teknik olduğuna ve anlamakta zorlandıklarına" ilişkin eleştiriler geldiğine dikkati çeken Baş, denetimin uluslararası standartlara sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Baş, raporlarda teknik tabirlerin kullanılmasının bir zorunluluk olduğunu ancak bu yıldan itibaren raporların dilini biraz daha basitleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Milletvekillerinin eleştirilerini dikkate alarak kendileri için "Düzenlilik Denetimi Temel Kavramları" kılavuzunu hazırladıklarına işaret eden Baş, bu kılavuzda denetim türleri, süreci, kamu idarelerinin denetime alınmasında dikkat edilen hususlar, denetim görüşü türleri, denetim prosedürleri, kanıtı ve risk değerlendirmesi gibi konuların yer aldığını bildirdi.

